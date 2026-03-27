Iğdır FK, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.
Karaman, zaman zaman futbolculara saha içindeki taktik tahtası üzerinde uyarılarda bulundu.
Iğdır ekibi, Erzurumspor FK ile 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?