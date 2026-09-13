Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u Alim Öztürk'ün golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u Alim Öztürk'ün golüyle 1-0 yendi

Iğdır FK, Mardin 1969 Spor\'u Alim Öztürk\'ün golüyle 1-0 yendi
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Iğdır FK'nın galibiyet golünü 57. dakikada Alim Öztürk kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Tuncay Ercan

Iğdır FK: Jakub Szumski, Soner Gönül, Loic Kouagba, Alim Öztürk, Serdar Gürler (Özder Özcan dk. 70) Doğan Erdoğan (Leandro Bacuna dk. 86), Felix Afena-Gyan (Arda Öztürk dk. 86), Giovanni Crociata, Gökcan Kaya, Devran Şenyurt (Hüseyin Karabey dk. 36), Arda Çolak (Leon Çalışkan dk. 70)

Yedekler: Taha Tepe, Ahmet Köse, Baran Moğultay, Alperen Selvi, Abdul-Malik Yılmaz

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz (Kerim Alıcı dk. 66), Baba Alhassan (Adem Eren Kabak dk. 52), Muammer Denizhan Taşkan (Zdravko Dimitrov dk. 52), Tonio Teklic, Dorde Denic (Osman Yıldırım dk. 81), Mallik Wilks (Ahmet Ülük dk. 66), Olarenwaju Kayode

Yedekler: Ömer Kahveci, Berkay Doğan, Enes Erol, Şahverdi Çetin, Bünyamin Balat

Teknik Direktör: Fatih Serkan Albayrak

Gol: Alim Öztürk (dk. 57) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Soner Gönül, Doğan Erdoğan (Iğdır FK), Eray Korkmaz, Uğur Adem Gezer (Mardin 1969 Spor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u Alim Öztürk'ün golüyle 1-0 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u Alim Öztürk'ün golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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