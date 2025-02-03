Iğdır FK'nin Yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş - Son Dakika
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Iğdır FK'nin Yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş

Iğdır FK\'nin Yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş

Alagöz Holding Iğdır FK, yeni teknik direktörü olarak Çağdaş Çavuş'u atadı.

03.02.2025 20:46
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş olmuştur. Hocamıza başarılar diler, kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Çavuş, Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katıldığı törende anlaşmayı imzaladı.

Kaynak: AA

Politika, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK'nin Yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş - Son Dakika

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