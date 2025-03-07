Iğdır FK, Şanlıurfaspor Maçına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma ve taktik antrenmanları gerçekleştirdi.
Çalışmalarını tamamlayan Iğdır temsilcisi, IğdırŞehir Stadı'nda yarın saat 13.30'da Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk edecek.
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