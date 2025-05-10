Iğdır FK Süper Lig Hedefinde

- Çağdaş Çavuş: "Iğdır FK, hak ettiği Süper Lig'e çıkacaktır"

İSTANBUL - Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, play-off'a kalamamalarına rağmen iyi işler yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte Süper Lig'e çıkacaklarını umduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Iğdır ekibi ligi 9. sırada tamamlayarak play-off şansını kaybetti. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçın içerisindeki durumu konuşmak haz vermeyecek bana. Geldiğimde play-off hattıyla arasındaki puan farkının çok fazla olduğu bir takım vardı. Kırmızı hatta düşme potasında olan bir takımla beraber yola başlamıştık. İçerideki kulübün kalitesi, oyuncuların kalitesini çok net biliyordum. Burada düşme hattından aldığımız bir takımı 16 maçta sadece 2 mağlubiyetle ligi bitirdik. Çok güzel bir başlangıç yapıp play-off'a kalmak istiyorduk. Bir hikayeyi yazmak istiyorduk aslında. Tabii ki de sürecin içerisinde oluşan durumlardan kaynaklı da bunu başaramamış olduk. Bu takımın bundan sonraki zamanlarda yapacağı çok güzel işler devam edecek. Bu zamana kadar yapılan harika bir iş var. Buradan oyuncularımı çok tebrik ediyorum. Benimle beraber çalışan teknik ekibime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra Iğdır FK, hak ettiği Süper Lig'e çıkacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Adanaspor belki de bu ligin kaderini etkileyecek bir durum sergiledi"

Boluspor ile puan eşitliği durumunda yaşayacakları genel averaj çekişmesi ve Boluspor'un, Adanaspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde bitirmesinin kendilerini etkileyip, etkilemediğiyle ilgili gelen soruya Çavuş, "Yaklaşık 3 maçtır benzer maçlar oynuyoruz. Oyuncu grubumla hem maç önü hem devre arası konuştuğumuzda tamamen rakibin oynadığı maçtan bağımsız bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bu da öyle maçlardan biriydi. Burada amacımız galibiyet skorunu yakalayıp sonrasında rakiplerimizin attığı gol averajına veya bizim skor üretmemizle gelişecek bir şeydi. Oyuncu grubumu tamamen oradan uzaklaştırmayı aslında başardık. Sahanın içinde galibiyeti getirecek skoru yakalayamadık. Belki onu yakalamış olsak çok daha farklı bir durum oluşabilirdi. Buradan şunu belirtmek istiyorum; aslında bence çok değerli olan bir şey bu, bizim liglerimizde ligin sonu yaklaştığı zaman birbiriyle play-off veya küme düşme çekişmesi yaşayan takımlar arasındaki rekabetleri bu kadar basite indirmemek lazım. Sonuçta bu lig devam ediyor. Adanaspor belki de bu ligin kaderini etkileyecek bir durum sergiledi. Bence kulüplerin veya federasyonun, bunun önüne geçmesi gerekir. Belki federasyonumuzun bunlarla ilgili biraz yaptırımları olur. Bunları gerçekten çok doğru bir şekilde irdelemek lazım. Rekabetin değeri ve kalitesi düşüyor. Bence bundan sonraki süreçte bunlar çok net irdelenmeli" diye cevap verdi.