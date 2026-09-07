Iğdır FK Teknik Direktörü Koçak, İstanbulspor galibiyetini kamuoyunun takdirine bıraktı
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Kenan Koçak, maçı yorumlamayacağını belirterek, oyuncularının emeğine ve yüreğine sağlık dedi, sonucu kamuoyunun takdirine bıraktı.
Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçla ilgili yorum yapmayacağını ve bunu kamuoyunun takdirine bıraktığını belirterek, "Oyuncularımın hepsinin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 6. Haftasında Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Öncelikle oyuncularımın hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Onların, kulübün, taraftar adına çok sevindim. Maçı yorumlamayacağım. Maçı kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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