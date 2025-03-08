Iğdır FK ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Iğdır FK ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı

Iğdır FK ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK, Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu.

08.03.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Iğdır FK- Şanlıurfaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamalarda bulundu. İlk devrede çok pozisyon oluşturmadıklarını söyleyen Çavuş, "Rakibin aslında deplasmanda ve bu şekilde bir oyun içerisinde olacağına çok net hakimdik. Biz de buna iyi konumlanmalarda beraber organizasyonu yapmayı denedik, ister istemez bazen oyunun hızı, topun ritmi ve bazen konumlanmamız gereken yerlerdeki reaksiyonsuzluğumuz ilk devrede çok fazla pozisyon üretmemizi engelledi ki aslında girdiğimiz pozisyonlar da var." diye konuştu.

Rakibin oyunu soğutmaya çalıştığını dile getiren Çavuş, "Gerçekten bizim takımımızın benimle beraber olan kısımda hiç yemediği tarzda birinci golü, arkasından da ikinci golü yedik. Bununla beraber oyuncu değişiklikleri, sonraki reaksiyonlar bizim maçın sonunu çok doğru bir şekilde getirmemize neden oldu. Rakibin bulunduğu konumdan saha içerisindeki oyun düşüncesi de hoş bir görüntü değildi. Tamamen oyunu soğutmaya, yavaşlatmaya çok fazla çalışan bir takım vardı karşımızda. Bu bizim ritmimizi yavaşlattı. Neticesinde baktığımızda buradan puanımızı almak da 2-0'dan sonra değerliydi" şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreçte daha iyi olacakları ifade eden Çavuş, "Ben teknik adamlık zamanımda bütün işlere çok realist yaklaşan biriyim, 2-0'dan 2-2'ye gelmek değerli ama oyun içerisinde bunu buraya getirmeden devam etmemiz bizim için çok daha önemli. Eğer bir yarışın içerisinde olmak istiyorsak bunu çok daha fazla isteyerek yapmamız gerekir. 1. lig gerçekten özellikle mücadele ve reaksiyon anlamında çok güçlü bir lig, sahanın içerisinde bunu göstermeniz gerekiyor. Biz de bundan sonraki süreçte tekrardan bunu toparlayacağımız bir nokta oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Fuat Kınalı: "Emeğimizin karşılığını almak için her şeyi yaptık ama birileri engelledi"

Oyuncularının saha içerisinde gereken mücadeleyi verdiğini belirten Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı, "Bu maç için söyleyecek hiçbir şey yok. Oyuncularımız saha içerisinde gereken mücadeleyi verdi. Saha içi, saha dışında da büyük sıkıntılar yaşadık. Emeğimizin karşılığını almak için her şeyi yaptık ama birileri engelledi. Gerçekten çok zor bir durumda kaldık, psikolojik olarak. 7 dakika uzatma ve +14'te penaltı verildi. Bu maç için söylenecek bir şey yok, bu maç herkesin izlemesi gereken bir maç" diye konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Şanlıurfaspor, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:10:59. #7.12#
SON DAKİKA: Iğdır FK ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.