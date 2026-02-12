Iğdır FK, Yenilmezlik Serisini Daha da Uzatmak İstiyor - Son Dakika
Iğdır FK, Yenilmezlik Serisini Daha da Uzatmak İstiyor

12.02.2026 11:18
Iğdır FK, Ümraniyespor maçında 4. yenilmezlik serisini hedefliyor. Koçak, mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisini Eminevim Ümraniyespor karşısında sürdürmeyi hedefliyor.

Iğdır ekibi, teknik direktör Kenan Koçak'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı üç maçta yenilgi almadı. Ligin 23. haftasında Manisa FK ile 0-0 berabere kalan ekip, 24. haftada Serik Spor Futbol'u 3-1 mağlup etti. Türkiye Kupası'nda ise Hesap.com Antalyaspor'u 6-0 yenerek 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

37 puanıyla ligde 7. sırada bulunan Iğdır FK, ligin 25. haftada 13 Şubat Cuma günü evinde ağırlayacağı Eminevim Ümraniyespor maçından da galibiyetle ayrılıp hem seriyi 4'e çıkarmayı hem de üst sıralarda kalmayı hedefliyor.

"Iğdır halkına layık olmak için var gücümüzde çalışacağız"

Teknik direktör Kenan Koçak, AA muhabirine, elde edilen sonuçların ortak başarı olduğunu söyledi.

Futbolcularının sahada büyük mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Koça, şöyle devam etti:

"Onlar sahada mücadele ediyor, biz de ekip olarak destek vermeye çalışıyoruz. Göreve başlayalı iki haftaya yakın bir süre oldu ve henüz takımla tam bir hafta çalışma imkanımız olmadı. Yoğun maç trafiği içerisindeyiz ancak biz buraya bahane üretmeye değil çözüm üretmeye geldik. Iğdır halkına layık olmak için var gücümüzle çalışacağız"

Ümraniyespor maçının zorlu geçeceğini vurgulayan Koçak, "Bu ligde herkes başarılı olmak için elinden geleni yapıyor. O yüzden biz de tedbirimizi alıp kendi işimize odaklanıp kendi gücümüze inanarak sahaya çıkıp 3 puanı inşallah hanemize yazmak istiyoruz." diye konuştu.

"İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık"

Ara transfer döneminde 5 futbolcuyla yolları ayırıp 4 takviye yaptıklarını hatırlatan Koçak, şunları kaydetti:

"İstediğimiz oyuncularımızı aldık. Son derece memnunum çünkü yeni oyuncularımız gücümüze güç kattıklarına inanıyorum. Tabii ki onların da adapte olmaları için zamana ihtiyacı var. İnşallah bu süreci iyi geçirirsek daha iyi bir takım olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

