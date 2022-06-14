Global Spor Kulübü antrenörü Ekrem Sarıkaya , Ihlamurkentspor Kulübü antrenörleri Volkan Çıngırer ile Sabri Atal maç sonu tüm sporcuları centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Vadi şehir Esspor tesislerinde U-9, U-10, U-11 guruplarında yapılan maçlarda minik yetenekler hünerlerini sergiledi. Bol gollü geçen maçlarda dostluk kazandı. Tüm çocuklar maç sonu anne ve babaları selamladı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler - Son Dakika

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