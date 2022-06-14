Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler - Son Dakika
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Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler

14.06.2022 09:56
Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler

Ihlamurkentspor Kulübü ile Eskişehir Global Spor Kulübü yaş gruplarında dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Ihlamurkentspor Kulübü ile Eskişehir Global Spor Kulübü yaş gruplarında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Şenlik havasında geçen programda yaş grupları turnuva şeklinde mücadele etti.

Vadi şehir Esspor tesislerinde U-9, U-10, U-11 guruplarında yapılan maçlarda minik yetenekler hünerlerini sergiledi. Bol gollü geçen maçlarda dostluk kazandı. Tüm çocuklar maç sonu anne ve babaları selamladı.

Global Spor Kulübü antrenörü Ekrem Sarıkaya, Ihlamurkentspor Kulübü antrenörleri Volkan Çıngırer ile Sabri Atal maç sonu tüm sporcuları centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler
Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler
Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler
Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler
Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ihlamurkentspor ile Global Spor dostluk maçında karşı karşıya geldiler - Son Dakika

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