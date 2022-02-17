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İhsan Töme Türkiye Şampiyonası'nda - Son Dakika

İhsan Töme Türkiye Şampiyonası'nda

17.02.2022 15:20
İhsan Töme Türkiye Şampiyonası'nda

Kayseri bölgesi hakemlerinden İhsan Töme, Türkiye şampiyonasında görev alıyor.

Kayseri bölgesi hakemlerinden İhsan Töme, Türkiye şampiyonasında görev alıyor.

Okullararası B Gençler Türkiye Boks şampiyonası Karabük'te gerçekleştiriliyor. 45 ilden 300 sporcunun katıldığı ve 25 hakemin görev üstlendiği şampiyonada Kayseri'den milli Boks hakemi İhsan Töme'de yer alıyor. 16 Şubat'ta başlayıp 20 Şubat'ta sona erecek şampiyonada görev üstlenen Boks milli hakem İhsan Töme, başarılı performansı ile takdir topluyor. - KAYSERİ

İhsan Töme Türkiye Şampiyonası'nda

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Kayseri, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İhsan Töme Türkiye Şampiyonası'nda - Son Dakika Spor


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