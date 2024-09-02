İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçının ardından

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, "İki takım açısından dengeli bir maç oldu." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Derelioğlu, "Buraya gelirken düşüncemiz, birtakım olumsuzluklar olmasına rağmen kazanarak dönmekti. Ancak maçın başında ilk 10 dakika istediğimiz gibi maça başlayamadık. Sahadaki yerleşim hatalarından pozisyon verir gibi olduk. Rakip paylaşımında hatalar yaptı. 10. dakikadan sonra oyunda dengeyi kurduk." diye konuştu.

Maçı kazanmak istediklerini ifade eden Derelioğlu, "Her zamanki gibi bu yıl yaşadığımız üretme sorununu yaşadık. Maçın genelinde iki takım açısından dengeli bir maç oldu. Tabii bizim arzu ettiğimiz bir sonuç değil. Trabzonspor, olumsuzluklar ne olursa olsun, kadrosu ne olursa olsun kazanmak durumundadır." şeklinde konuştu.

Derelioğlu, Trabzonspor'un sadece 9 numara nedeniyle gol sorunu yaşamadığını kaydetti.