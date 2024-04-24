Iker Muniain, Athletic Bilbao'dan ayrılacağını duyurdu - Son Dakika
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Iker Muniain, Athletic Bilbao'dan ayrılacağını duyurdu

Iker Muniain, Athletic Bilbao\'dan ayrılacağını duyurdu

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'nun simge isimlerinden Iker Muniain, 15 sezondur formasını giydiği takımdan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu, kulüpten ayrılışını duyuran bir video paylaştı ve veda töreni düzenleneceğini belirtti. Muniain, Athletic Bilbao ile 557 maça çıkarken 75 gol atıp 70 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

24.04.2024 16:40  Güncelleme: 16:43
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İspanyol futbolcu Iker Muniain, 15 sezondur formasını giydiği Athletic Bilbao'dan sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da kulübün simge isimlerinden Iker Muniain, uzun yıllardır formasını giydiği takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun, 15 sezonun ardından takımdan ayrılacağı Athletic Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile duyuruldu. Kendi isteğiyle bu kararı aldığını ifade eden Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames'te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak" dedi.

31 yaşındaki futbolcu, veda videosunda, "Sen hayatımdaki en güzel şeydin, ama şimdi aşkım, ayrılmamızın zamanı geldi" şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.

Athletic Bilbao'nun altyapısında yetişen ve 2009 yılında A takıma yükselen Iker Muniain, İspanyol ekibiyle çıktığı 557 resmi maçta 75 gol, 70 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 1 kez İspanya Kupası ve 2 kez de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iker Muniain, Athletic Bilbao'dan ayrılacağını duyurdu - Son Dakika

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