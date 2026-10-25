İki farklı geriye düşen Batman Petrolspor, 90+2'de geri döndü - Son Dakika
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İki farklı geriye düşen Batman Petrolspor, 90+2'de geri döndü

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İki farklı geriye düşen Batman Petrolspor, 90+2\'de geri döndü
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta 90+2'de attığı golle Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Batman'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-2 kazandı. 

ESENLER EROKSPOR'DAN ÜST ÜSTE GOLLER

İkinci yarıya hızlı başlayan Esenler Erokspor, 50. dakikada Kanga'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 62. dakikada Yusuf Erdoğan ile skoru 2-0 yaptı.

BATMAN PETROLSPOR'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Batman Petrolspor, 69. dakikada Metehan Mert'in golüyle umutlandı. Ev sahibi ekip, 85. dakikada penaltıdan Pedrinho ile skora denge getirdi. Maçta son sözü de Batman Petrolspor söyledi. 90+2. dakikada topla buluşan Biron, topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, puanını 23'e yükseltmeyi başardı. Esenler Erokspor ise 12 puanda kaldı. 

Batman PetrolsporTrendyolEsenlerFutbolSporSon Dakika

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