PSG'den 90 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Al-Hilal'de sakatlıklar nedeniyle 1.5 yılda sadece 7 maçta forma giyebilen Neymar'ın Suudi kulübünden ayrılması gündemde. Ülkesine dönme ihtimali bulunan Brezilyalı yıldızı ikna etmek isteyen Santos, akıllara durgunluk verecek bir yöntem seçti.
Al-Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve mukaveledeki opsiyon maddesinin de kullanılması beklenmeyen Brezilyalı yıldızın şimdiden takımından ayrılabilceği ileri sürüldü. 32 yaşındaki futbolcunun, altyapısından yetiştiği Santos'un bu flaş transfer için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Santos, Neymar'ı 6 aylığına kiralamak için Al Hilal ile görüşmelere başladı.
Haberde, Brezilya kulübünün bu transfer için futbolcunun babasıyla bir görüşmede bulunduğu ve 2022 yılında hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele'nin seslendirmesiyle oğlunun neden eski takımına dönmesi gerektiğini anlatan yapay zeka destekli bir videonun da yer aldığı bir sunum yaptığı belirtildi. Neymar'ın babasının bu sunumdan çok etkilendiği ileri sürüldü.
Öte yandan dünyaca ünlü yıldız futbolcunun tek talibi Santos değil. MLS'in takımı Chicago Fire'la da adı anılan Neymar'ın, yakın zamanda kariyeri ve yeni takımıyla ilgili bir karar alması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Futbol tarihinde eşi benzeri yok: Neymar'ı ikna etmek için ölen efsaneden yardım aldılar - Son Dakika
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