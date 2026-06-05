İlayda Güner Nesibe Aydın'da

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın, milli oyuncu İlayda Güner'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünün açıklamasında, "Geçtiğimiz sezonlarda takımımızın başarısına önemli katkılarda bulunan milli sporcumuz İlayda Güner yeniden aramızda. Tecrübesi, enerjisi ve mücadeleci kimliğiyle yeniden takımımızda yer alacak olan İlayda'ya hoş geldin diyor; birlikte sağlık, başarı ve güzel bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pivot pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş forması giydi.