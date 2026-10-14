İlbank, evinde Eczacıbaşı Peron İstanbul'a 3-0 yenilerek 2. mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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İlbank, evinde Eczacıbaşı Peron İstanbul'a 3-0 yenilerek 2. mağlubiyetini aldı

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında İlbank, sahasında Eczacıbaşı Peron İstanbul'a 3-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi böylece ligdeki 3. galibiyetini alırken, Başkent temsilcisi 2. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Edwards, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak, Lozo, Strunjak, Ece Morova Hezer (Sinem Arıncı, İdil Naz Kanbur, Damla Nur Dündar, Smarzek)

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke (Simge Aköz, Ishikawa, Weitzel, Dilay Özdemir, Uzelac, Ezel Balık)

Setler: 23-25, 17-25, 14-25

Süre: 78 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla İstanbul ekibi, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Başkent temsilcisi ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
VodafoneİstanbulSporSon Dakika

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