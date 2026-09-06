İlbank, tecrübeli smaçör Şeyma Ercan Küçükaslan ile 2026-27 için anlaştı - Son Dakika
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İlbank, tecrübeli smaçör Şeyma Ercan Küçükaslan ile 2026-27 için anlaştı

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekibi İlbank, 2026-27 sezonu planlaması kapsamında smaçör Şeyma Ercan Küçükaslan ile anlaşmaya vardı. Kulüp, 32 yaşındaki oyuncuya yeni sezonda başarı diledi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından İlbank, Şeyma Ercan Küçükaslan ile anlaştı.

Kulübün açıklamasına göre, 2026-27 sezonu planlaması kapsamında smaçör Şeyma Ercan Küçükaslan ile anlaşmaya varıldı.

Başkent ekibi, 32 yaşındaki voleybolcuya yeni sezonda başarı diledi.

Kaynak: AA

Voleybol, Vodafone, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlbank, tecrübeli smaçör Şeyma Ercan Küçükaslan ile 2026-27 için anlaştı - Son Dakika

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