ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası Bodrum'da 39 ülkeden 184 sporcuyla başladı - Son Dakika
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ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası Bodrum'da 39 ülkeden 184 sporcuyla başladı

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ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası Bodrum\'da 39 ülkeden 184 sporcuyla başladı
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ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğindeki organizasyona 39 ülkeden 184 sporcu katılıyor; yelkenciler 16 Ekim'e kadar ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında mücadele edecek.

ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, uluslararası alanda önemli yelkencileri bir araya getirdi.

Organizasyona, aralarında geçen yılın dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 39 ülkeden 184 sporcu katılıyor.

16 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda yelkenciler, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıBodrumMuğlaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası Bodrum'da 39 ülkeden 184 sporcuyla başladı - Son Dakika
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