ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası Bodrum\'da 39 ülkeden 184 sporcuyla başladı

ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, uluslararası alanda önemli yelkencileri bir araya getirdi.

Organizasyona, aralarında geçen yılın dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 39 ülkeden 184 sporcu katılıyor.

16 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda yelkenciler, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.