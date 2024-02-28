- İlhan Palut: "Biz artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz"
RİZE - Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, "Biz artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz" dedi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik direktör İlhan Palut antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Palut, "Ligin her maçı her takım için çok önemli. Çünkü ligin seyrini biliyoruz. Artık takımların puanların birbirine çok yaklaştığı ve yakalanacak bir ivmenin takımları çok iyi yere çıkaracağı ama bunun yanında bizim son dönemlerde yaşadığımız kötü periyotlarında takımları sıralama anlamında savuracağı bir lig yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
"Biz artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz"
Son 5 haftadır aldıkları kötü skorlara bir son vermek istediklerine vurgu yapan Palut, "Bizim adımıza kötü bir periyot ilerlerken rakibimiz de özellikle Burak hocanın gelmesiyle birlikte sezonun başındaki ivmesini tekrar yakalamış görünüyorlar. Hem puan olarak hem de sahada gösterdikleri mücadele olarak bir çıkış içerisindeler. Biz artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz. Her maç bunun için bir fırsat. Samsunspor maçı da öyleydi. Başaramadık. Bu hafta Kayserispor maçında tekrar bunu sonlandırmayı deneyeceğiz. Her takımın her puana ihtiyacı var. Bizim de bu maçtan alacağımız puanlara çok ama çok ihtiyacımız var. İnşallah bizim adımıza güzel biter. Son haftalarda basit goller yiyoruz. Antrenmanlar bunun en önemli geliştiricisi. Son maçlarda gol ortalamamız son derece yetersiz. Nasıl ki kötü periyodu sonlandırmak için her maç bir fırsat ise burada da daha verimli atak yapabilmek daha skorer olabilmek adına da her maç olduğu gibi bu maçı da bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Ligimizdeki sezonluk hakem performansları değerlendirilmesi gereken bir konu"
Hakemler ile ilgili açıklama bulunan Palut, hakem performanslarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ligimizdeki sezonluk hakem performansları değerlendirilmesi gereken bir konu. Bence bu sezon sonunda bunu mutlaka masaya yatırmak ve değerlendirmek lazım. Bunu bir tarafa koyuyorum. Şu an İlhan Palut olarak geçirdiğimiz periyot, puanlara olan ihtiyacımız beni sadece ve sadece bu haftaki maçla alakalı düşünmek ve değerlendirmek durumunda bırakıyor. Onun için bizim maçların dışında gelişen maçlar olduğu için ve çok fazla konsantrasyonumu bu konuya ayırmadım. Özellikle bu dönem bu soruyla alakalı ben cevap vermek istemiyorum. Görev değişimi noktasında da inşallah VAR'ın daha doğru ve adil kullanımını geliştirici bir değişim olmuştur diye sadece umut ediyorum" dedi.
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