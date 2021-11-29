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İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı - Son Dakika

İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı

29.11.2021 15:05
İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı

Suudi Arabistan'ın ilk kadın yarış pilotu Reema Juffali, ülkesinin bu hafta Cidde'deki Formula 1 Grand Prix'si için büyükelçi olarak atandı.

Suudi Arabistan'ın ilk kadın yarış pilotu Reema Juffali, ülkesinin bu hafta Cidde'deki Formula 1 Grand Prix'si için büyükelçi olarak atandı.

29 yaşındaki pilot, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyükelçisi olarak seçilmekten inanılmaz derecede onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, 2018'de kadınların araba kullanma yasağını kaldırmıştı.

Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 5 Aralık'ta yapılacak.

Suudi Arabistan, Grand Prix, Formula 1, Pilot, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı - Son Dakika Spor


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