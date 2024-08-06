İlkadım Belediyespor Güreş Takımı Sinop\'tan Başarıyla Döndü

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İlkadım Belediye spor Güreş Takımı, Sinop'ta düzenlenen Sazlı ve Çakıldak Karakucak Güreşleri'nden bir başpehlivanlık, 8 birincilik, 5 ikincilik ve 5 üçüncülük dereceleriyle döndü.

İlkadım Belediyespor Güreş Takımı, başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Sinop'ta düzenlenen Sazlı ve Çakıldak Karakucak Güreşleri'ne katılan İlkadım Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Mehmetcan Kaya, 36 başpehlivanın katıldığı Çakıldak Karakucak Güreşleri'nde 'başpehlivan' unvanını kazandı. Yarışmalarda, Oğuzhan Kaya, Ahmet Bayram Tok ve Ömer Güleç 2 birincilik kazanırken, Mehmet Ali Bilgü bir birincilik ev bir ikincilik elde etti. Azmi Taha Saygıcı 2 ikincilik elde ederken, Egemen Türkay Bayram bir ikincilik bir de üçüncülük kazandı. Muhammet Emin Bayram yarışmalarda ikinci olurken, Poyraz Singil, Arda Üren, Yusuf Kılcan ve Muhammet Ali Kol üçüncü oldu.

"Başarılı sonuçlar devam edecek"

İlkadım Belediyespor Güreş Takımını elde ettiği başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Spora ve sporcuya verdiğimiz önemin ve değerin karşılığını almaya devam ediyoruz. Güreş takımımız, Sinop'ta katıldığı Sazlı ve Çakıldak Karakucak Güreşleri'nden bir başpehlivanlık, 8 birincilik, 5 ikincilik ve 5 üçüncülük dereceleriyle döndüler. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızın yetiştirilmesinde emeği geçen antrenörlerimizi ve idarecilerimizi de kutluyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerle birlikte, bu ve benzeri başarılı sonuçları alacağımıza inanıyorum. İlkadım Belediyespor'da yaz spor okullarımız da devam ediyor. Evlatlarımız geleceğin sporcuları olabilmeleri için spor okullarımızda yetiştiriyoruz. Böylelikle evlatlarımız da ağabeyleri ablaları gibi başarılı sonuçlar elde eden sporcular olacaklar" dedi. - SAMSUN