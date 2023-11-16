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İlkay Gündoğan'ın menajeri Galatasaray iddialarını yalanladı - Son Dakika

İlkay Gündoğan'ın menajeri Galatasaray iddialarını yalanladı

İlkay Gündoğan\'ın menajeri Galatasaray iddialarını yalanladı
16.11.2023 13:33

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, Galatasaraylı yöneticilerin transfer görüşmeleri iddialarının asılsız olduğunu belirtti. İlhan Gündoğan, İlkay'ın Barcelona'da mutlu olduğunu ve hedeflerine odaklandığını söyledi.

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, basında yer alan Galatasaraylı yöneticilerin İlkay Gündoğan'ın transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

"HİÇBİR GALATASARAYLI YÖNETİCİ İLE GÖRÜŞMEDİM"

İlhan Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlkay'la ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

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"BARCELONA'DA MUTLU"

Gündoğan ayrıca, "Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor. İlkay, Barcelona'da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İlkay Gündoğan, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkay Gündoğan'ın menajeri Galatasaray iddialarını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkay Gündoğan'ın menajeri Galatasaray iddialarını yalanladı - Son Dakika
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