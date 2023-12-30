İlkem Yapı Tarsus Spor, Melikgazi Kayseri Basketbol\'u mağlup etti

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Uğur Yüksel, Mustafa Çeltiker
İlkem Yapı Tarsus Spor: Büşra Akgün 15, Palenikova 28, Cave 26, Yağmur Bul 10, Robinson 22, Kübra Erat, Işılay Eğin,
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 22, Ellenberg 28, Ayşegül Günay Aladağ 4, Petronyte 12, Holmes 16, Merve Arı 2, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir,
1. Periyot: 21-19
Devre: 44-42
3. Periyot: 74-63
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 101-84 yendi.
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