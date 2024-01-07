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İlkem Yapı Tarsusspor, Çankaya Üniversitesi'ni farklı yendi - Son Dakika
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İlkem Yapı Tarsusspor, Çankaya Üniversitesi'ni farklı yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 111-70 mağlup etti.

İlkem Yapı Tarsusspor, Çankaya Üniversitesi\'ni farklı yendi
07.01.2024 - 16:23,
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Salon: Ankara

Hakemler: Alper Özgök, Selena Gamze Öget Çerçi, Fatih Erdoğan

Çankaya Üniversitesi: McCarty-Williams 16, Walker 21, Fontaine 14, Melike Yalçınkaya 8, Gizem Tüzün 2, Gülse Uğur 2, Melike Tuğba Oral 5, Feryal Defne Atlı 2, Asya Ülker, Ayşenaz Kurtuldum, Nisanur Barmakçı

İlkem Yapı Tarsusspor: Yağmur Bul 16, Robinson 12, Palenikova 10, Davis 20, Cave 32, Büşra Akgün 9, Kübra Erat 5, Işılay Eğin 4, Aleyna Akaydın 3, Merve Uygül Bostancı

1. Periyot: 24-32

Devre: 48-55

3. Periyot: 55-72

Beş faulle oyundan çıkan: 36: 16 Yağmur Bul (İlkem Yapı Tarsusspor)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 111-70 yendi.

Kaynak: AA
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