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İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut'u 80-74 yendi - Son Dakika
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İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut'u 80-74 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında Emlak Konut'u 80-74 yendi.

İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut\'u 80-74 yendi
16.12.2023 - 17:57,
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 11, Palenikova 13, Cave 20, Davis 8, Robinson 24, Büşra Akgün 4, Işılay Eğin, Merve Uygül Bostancı

Emlak Konut: Sehernaz Çidal, Smith 31, Gizem Başaran Turan 16, Wiese 7, Jakobsone 5, Gizem Mürüvet Uca 8, Ceren Akpınar, Zeynep Şevval Gül 3, Berfin Sertoğlu 4

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-44

3. Periyot: 54-60

Beş faulle çıkanlar:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında Emlak Konut'u 80-74 yendi.

Kaynak: AA
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Servet Tazegül, ING Bank, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut'u 80-74 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut'u 80-74 yendi - Son Dakika
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