İlyas Karadağ'dan Avrupa Kupası'nda Başarı

İlyas Karadağ'dan Avrupa Kupası'nda Başarı
10.03.2026 14:34
Milli patenci İlyas Karadağ, Macaristan'daki Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazanan milli sürat patenci İlyas Karadağ, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Milli sporcu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 6-8 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

Karadağ, 1500 metrede birinci, 500 metrede ikinci, genel klasmanda da birincilik ile 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak memleketine döndü.

Antrenörü Fatin Özden ile Erzurum Havalimanına gelen başarılı sporcuya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya çiçek verdi.

İlyas Karadağ'ı tebrik eden Hakan Kaya, "İlyas, bu büyük başarısıyla Avrupa Kupa Finali'nde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Kış sporları adına unutulmaz bir başarıya imza atan şampiyonumuzu, emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

