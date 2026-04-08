İmaj Vanspor, Serikspor'u 6-1 Mağlup Etti
İmaj Vanspor, Serikspor'u 6-1 Mağlup Etti

08.04.2026 17:07
Trendyol 1. Lig 34. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK, Serikspor'u deplasmanda 6-1 yenerek galip geldi.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Salih Burak Demirel

Serikspor: Baha Karakaya, Martynov (Dk. 67 Sertan Taşqın), Cengiz Demir, Sadygov (Dk. 46 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 84 Anıl Koç)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Hostikka, Jefferson (Dk. 77 Alper Emre Demirkol), Cedric (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Mamah (Dk. 57 Emir Bars), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 77 Jevsenak), Bekir Can Kara (Dk. 66 Traore)

Goller: Dk. 9 ve 73 Cedric, Dk. 26 Martynov (Kendi kalesine), Dk. 55 Mamah, Dk. 70 Erdem Seçgin, Dk. 85 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 35 Topalli (Serikspor)

Kırmızı Kart: Dk. 79 Bilal Ceylan (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Bekir Can Kara, Dk. 16 Cedric, Dk. 67 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 45 Selim Dilli (Serikspor)

Kaynak: AA

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
