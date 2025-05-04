Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Üçüncü Kez Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Üçüncü Kez Şampiyon!

A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. zaferini elde etti.

04.05.2025 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

A. Carraro Imoco: Wolosz, Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Chirichella (De Gennaro, Seki)

Savino Del Bene: Herbots, Nwakalor, Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic (Castillo, Ruddins, Graziani, Kotikova)

Setler: 25-16, 25-21, 25-19

Süre: 67 dakika (20, 25, 22)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda iki İtalya temsilcisini karşı karşıya getiren finalde A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İlk sete iyi başlayan taraf Imoco oldu. Imoco'nun farkı 5 sayıya çıkarmasının ardından Savino Del Bene ikinci mola hakkını kullandı: 14-9. Isabelle Haak ile üstünlüğü elinden bırakmayan A. Carraro Imoco, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci seti karşılıklı sayılarla başlasa da Imoco, oyuna ağırlığını koydu. Gabi ile etkili savunma ve hücumlarını sürdüren A. Carraro Imoco, ikinci seti 25-21 üstün tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi.

Son setin bazı bölümlerinde üstünlük Savino Del Bene'ye geçse de Imoco, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez zirvede

A. Carraro Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikisi üst üste olmak üzere 3. şampiyonluğunu elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalyan temsilcisi, organizasyonda 2021 ve 2024'ün ardından bu sene de kupayı kaldırdı.

Kaynak: AA

İtalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Üçüncü Kez Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:57:54. #7.12#
SON DAKİKA: Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Üçüncü Kez Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.