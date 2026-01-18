İmren Alaçatıspor sahasında kazandı

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, konuk ettiği Seferihisarspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi ekip, rakip kalede kurduğu üstünlüğün karşılığını 23. dakikada aldı. Yiğit Can Bakırlı'nın kaydettiği golle öne geçen İmren Alaçatıspor, ilk yarının son dakikalarında bir gol daha buldu. 45. dakikada Erdi Önal'ın attığı golle farkı ikiye çıkaran Alaçatı temsilcisi, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi. Mücadelenin ikinci yarısında skor değişmezken, sahadan 2-0 galip ayrılan İmren Alaçatıspor puanını 23'e yükseltti ve lig sıralamasında 3. sıraya yerleşti. İmren Alaçatıspor, 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Özderespor ile karşı karşıya gelecek.

Çeşme Belediyespor ise bu hafta oynayacağı Gümüldürspor maçını, rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen kazandı. Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran Çeşme ekibi, ligde 6. sırada yer aldı. Çeşme Belediyespor, 25 Ocak Pazar günü Güzelbahçe'yi konuk edecek. - İZMİR