İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş\'a geliyor

Süper Lig devi Beşiktaş, sol bek transferinde ilk sırasına eklediği Laziolu Nuno Tavares için mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

TAVARES ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Tuttomercato'nun haberine göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki Portekizli futbolcu Nuno Tavares'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Lazio ile Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemi üzerinde anlaşma noktasına geldiği açıklandı.

OPSİYONUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Yapılan anlaşmadaki detaylar da ortaya çıkıyor. Lazio'nun elden çıkarmak istediği oyuncusunu Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralayacağı, satın alma opsiyonunu da 9 milyon euro olarak belirlediği belirtildi. Satın alma opsiyonunun sezon sonunda otomatik olarak devreye gireceği dile getirildi.

HAFTA SONUNDA TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Portekizli oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak için hazır olarak beklediği, iki kulübün anlaşmasının tamamen noktalanmasının ardından yıldız ismin en geç hafta sonu İstanbul'da olacağı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Lazio ile 2029'a dek sözleşmesi bulunan Nuno Tavares bu sezon 10 maçta sahaya çıktı. Deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 asistlik performans sergiledi.