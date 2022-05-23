İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Geçen sezon Lille ile tarihi bir lig şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamayan 36 yaşındaki golcü, Beşiktaş'a geri dönüyor.

BURAK YILMAZ İLE EL SIKIŞILDI

Ajansspor'un haberine göre; Yeni sezon önce kiralık sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile devam edilmezken, sözleşmeleri sona eren diğer forvet oyuncuları Cyle Larin ve Güven Yalçın ile de henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Bu doğrultuda önceliği forvet transferine veren Beşiktaş'ta, asbaşkan Emre Kocadağ, Fransa'ya veda eden Burak Yılmaz ile görüşerek her konuda anlaştı.

"PARA KONUŞMAM"

Yapılan görüşme de Burak Yılmaz para konusunu hiç gündeme getirmeyip, "Ben Beşiktaş kongre üyesiyim artık futbolumun sonuna geldim. İsterseniz seve seve gelirim para konuşmam" dediği öğrenildi. Kocadağ, Burak ile görüşmesini başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletirken golcü oyuncu için kararı teknik direktör İsmael'in vermesi görüşüne varıldı.

ÇEBİ, BURAK YILMAZ'A SICAK BAKIYOR

Fransız teknik adamın Burak'ı istemesi halinde transfer gerçekleştirilecek. Başkan Çebi'nin hocanın istemesi halinde tecrübeli golcüye sıcak baktığı ve takımdaki gençlere de ağabeylik yapacağını düşündüğü öğrenildi.