İnanılmaz geri dönüş! Barcelona, Celta Vigo\'yu 4-3 yendi

Lider Barcelona, İspanya La Liga'nın 32. haftasında sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. İspanyol devi, 3-1 geriye düştüğü maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-3'lük skorla mağlup etti.

CELTA VIGO 2 FARKLI ÖNE GEÇTİ

Barcelona, 12. dakikada Ferran Torres ile öne geçti. Celta Vigo, 15. dakikada Borja Iglesias'ın attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti. Konuk takımda ilk golü atan Iglesias, 52 ve 62'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak durumu 3-1'e getirdi.

BARCELONA 90+7'DE GERİ DÖNDÜ

Barcelona, 64. dakikada Dani Olmo ve 68. dakikada Raphinha'nın attığı golle 3-3'lük skoru buldu. İspanyol devinde yine sahneye çıkan Brezilyalı yıldız, 90+7. dakikadaki penaltıyı gole çevirdi ve karşılaşmayı 4-3'lük skorla Barcelona kazandı.

MAÇ FAZLASIYLA REAL'E 7 PUAN FARK

Barcelona, bu sonucun ardından 73 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Real Madrid'e bir maç fazlasıyla 7 puan fark attı. Celta Vigo ise 43 puanda kaldı. Lider, gelecek hafta sahasında bu kez Mallorca ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Villarreal'i konuk edecek.