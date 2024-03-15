Indian Wells Masters Turnuvası öncesi tenisçilerin kılık değiştirerek görevlilerin yerini aldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu

Indian Wells Masters Turnuvası öncesi düzenlenen etkinlikte tenisçilerin kılık değiştirerek görevlilerin yerini aldığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu.
Erkek ve kadın tenisinin yıldızları Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Holger Rune, Maria Sakkari ve Ons Jabeur, turnuva öncesi raketlerini bir günlüğüne kenara bırakarak Indian Wells tesislerinde görevlilerin yerine geçti.
Medvedev kasiyer, Rublev güvenlik, de Minaur otopark görevlisi, Rune ise mağazada satış sorumlusu oldu. Maria Sakkari patlamış mısır satışı yaptı, Ons Jabeur de ücretsiz harita dağıttı.
Sporseverlerin yardım aldıkları esnada bazı tenisçileri tanımamasıyla eğlenceli diyaloglar ortaya çıktı. Bir sporseverin Rus tenisçi Rublev'i tanımayıp İtalyan raket Jannik Sinner'e benzetmesiyle eğlenceli anlar yaşandı.
Indian Wells'teki bu deneyimi hakkında konuşan Rus tenisçi Medvedev, "İşin nasıl yapılacağını anlattılar ama yine de çok stresliydim çünkü 'Ürünü nerede taratacağım?' diye düşünüyordum. Rol yapmaya çalıştım ama zordu ve çok eğlenceliydi. Yüzlerce kişinin sizi anında tanıyacağından ve oyunun bir anda sona ereceğinden biraz korkuyorsunuz. İlk gelen kişi en iyisiydi. Acelesi vardı veya kötü bir ruh halindeydi. 'Üzgünüm bu benim ilk günüm' gibi şakalar yapmaya çalışıyordum ama cevap vermiyordu. Sadece daha hızlı olmamı istedi. 'İyi günler' dedim ve cevap bile verdiğini sanmıyorum. Eğlenceliydi, şakanın bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.
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