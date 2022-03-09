İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları mindere damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları mindere damga vurdu

09.03.2022 11:14
İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları mindere damga vurdu

İnegöl Belediye Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, Kulüpler İl Birinciliği müsabakalarında Bursa'ya damga vurdu.

İnegöl Belediye Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, Kulüpler İl Birinciliği müsabakalarında Bursa'ya damga vurdu. Şampiyonada 1 birincilik ve 3 üçüncülük madalyası alındı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü'nün yeni aktif ettiği güreş branşı, kuruluşundan itibaren adından söz ettirmeye başladı. Güreş sporcuları 5 Mart 2022 Cumartesi günü Bursa Gürsu Sporcu Fabrikası salonunda düzenlenen Kulüpler İl Birinciliği müsabakalarında 12-13 yaş kategorisinde 1 birincilik ve 3 üçüncülük madalyası alarak adeta yarışmalara damga vurdu.

İnegöl Belediye Spor Kulübü güreş sporcusu Demir Taştan 30 kg serbestte 1'inci, Okan Alemdar 30 kiloda 3'üncü, Hamza Kaya 41 kiloda 3'üncü ve İlyas Hürşit 57 kiloda 3'üncü oldu. Halim Kara ve Kaman İdris isimli sporcular ise müsabakayı kategorilerinde 5'inci olarak tamamladı. - BURSA

YORUMLAR
500
Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi

İnegöl, Bursa, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları mindere damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Bitlisli Mutki Aşireti bombayı patlattı! Dünya devi Chelsea'yi satın alıyorlar
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreye yükselecek
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları mindere damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement