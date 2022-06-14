İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon - Son Dakika
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İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon

14.06.2022 10:28
İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon

Kahramanmaraş'ta 28 farklı ilden 162 sporcunun katıldığı MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışlarında 5 kilometrelik parkurda İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) sporcusu Aydan Güleç kategorisinde 1'inci oldu.

Kahramanmaraş'ta 28 farklı ilden 162 sporcunun katıldığı MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışlarında 5 kilometrelik parkurda İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) sporcusu Aydan Güleç kategorisinde 1'inci oldu.

UCI (Dünya Bisiklet Birliği) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan Uluslararası Kahramanmaraş MTB CUP Yarışı hafta sonu gerçekleştirildi. Büyük bir çekişmeye sahne olan MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışları, Kapıçam Tabiat Parkı'nda 5 kilometre uzunluğundaki parkurda yapıldı. 28 farklı ilden gelen 162 sporcunun yer aldığı yarışlarda, sporcular kürsüde yer alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

U15 Kızlar ve Erkekler, U17 Kızlar ve Erkekler, Büyükler, Gençler, Master 35 ve Master 45 kategorilerinde yapılan yarışların Genç Bayanlar kategorisinde mücadele eden İnegöl Belediyesi DOSTUM sporcusu Aydan Güleç, kategorisinde 1'inci olarak büyük bir başarıya imza attı. - BURSA

İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon
İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon
İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Kahramanmaraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon - Son Dakika

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