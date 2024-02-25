İnegölspor, Denizlispor\'u 4-0 mağlup etti

Erdoğan'dan CHP yönetimine sert sözler: Neredeyse Kılıçdaroğlu'nun kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi.