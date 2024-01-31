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İnegölspor, GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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İnegölspor, GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı

İnegölspor, GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, evinde konuk ettiği GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Okan Eken'in golüyle öne geçen Kastamonuspor, son dakikalarda Kadir Turhan'ın golüne engel olamayarak beraberliği kabul etti.

31.01.2024 17:20
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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Oğuz Akyüz, Baykal Tuna

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Samed Karakoç, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum (Dk. 76 Umut Doğdu), Okan Deniz (Dk. 64 Ömer Gür), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 81 Uğur Mustafa Türk)

GMG KASTAMONUSPOR:  Abdullah Yiğiter - İsmail Güven, Okan Eken, Mustafa Alptekin Çaylı, Yusuf Türk (Dk. 59 Muhammet Arslantaş), İlyas Kubilay Yavuz, Oğuz Yılmaz, Yiğitali Bayrak (Dk. 73 Ali Akkuş), Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen (Dk. 81 Samed Ali Kaya)

GOLLER: Dk. 90+7 Kadir Turhan (İnegölspor) - Dk. 90 Okan Eken (GMG Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Kocatürk, Samed Karakoç (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, konuk ettiği GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.

90'ıncı dakikada gelişen Kastamonuspor atağında Muhammet'in kaleye şutunda topa dokunan Okan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:  0-1.

90+7'nci dakikada İnegölspor atağında topla buluşan Kadir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  1-1.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İnegölspor, GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegölspor, GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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