İnegölspor, sahasında 12 Bingölspor ile 2-2 berabere kalarak sezona beraberlikle başladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında İnegölspor, sahasında 12 Bingölspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 53. dakikada Koray Kılınç ve 90+4'te Görkem Demirel'in golleriyle iki kez öne geçse de konuk takım Koray Yağcı ve Furkan Özcan'ın gollerine engel olamadı; sezona tek puanla başladı.
STAT: İnegöl İlçe
Hakemler: Sinan Özcan, Kenan Özcan, Hasan Ata
İNEGÖLSPOR: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Behzat Taha Dede, Mete Sevinç(Dk 88 Furkan Saki) Orhan Aktaş, Yusuf Tursun(Dk 88 Kadir Bakırtaş) Uğur Çetinkaya (Dk 59 Erdem Aygül) Taha Recep Cebeci(Dk 58 Kaan Akyazı) Emirhan Altıntaş, Koray Kılınç(Dk 71 Görkem Demirel) Hasan Hüseyin Acar
12BİNGÖLSPOR: Mızhat Burak Sarı, Mertan Caner Öztürk(Dk 60 Koray Yağcı) Hüseyin Öztürk, Kerem Çağatay(Dk 36 Muhammed Eren(Dk 84 Mehmet Çelik) Ahmet Furkan Özcan, Hasan Ayaroğlu, Cem Ekinci, Talha Bulut(Dk 83 Furkan Azak) Emirhan Çavuş(Dk 60 Baran Sarka) Serkan Yıldız, Berkay Muratoğlu
GOLLER: Dk. 53 Koray Kılınç, Dk. 90+4 Görkem Demirel (İnegölspor), Dk.67 Koray Yağcı, Dk. 73) Furkan Özcan (12 Bingölspor)
Sarı kartlar: Emircan Altıntaş(İnegölspor) Hasan Ayaroğlu, Muhammed Eren(Bingöl)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ilk hafta karşılaşmasında İnegölspor sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor ile 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › İnegölspor, sahasında 12 Bingölspor ile 2-2 berabere kalarak sezona beraberlikle başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?