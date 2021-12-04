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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

04.12.2021 17:29
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Murat CinerTürk Telekom: Clemmons 6, Samet Geyik 8, Dawkins 5, Johnson 18, Can Uğur Öğüt 9, Gani Erdi Gülaslan, Berk Demir 3, Ennis 17, Ellis 14, Dorukhan Engindeniz 14, Burak Gözeneli, Saadettin DonatYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket:...

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Murat Ciner

Türk Telekom: Clemmons 6, Samet Geyik 8, Dawkins 5, Johnson 18, Can Uğur Öğüt 9, Gani Erdi Gülaslan, Berk Demir 3, Ennis 17, Ellis 14, Dorukhan Engindeniz 14, Burak Gözeneli, Saadettin Donat

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 16, Lucas 19, Altan Erol, Lomazs 17, Sestina 6, Smith 3, Emircan Koşut 6, Serkan Menteşe 5, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar, Thomas Akyazılı

1. periyot: 25-21

Devre: 46-40

3. periyot: 72-51

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-72 yendi.

Karşılaşmaya Can Uğur Öğüt'ün sayılarıyla 7-0 başlayan Türk Telekom, Sestina ve Lucas'ın sayılarına engel olamadı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyot 25-21 ev sahibinin üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyota iki takımda sayılar bularak başladı. Upson ve Lomazs'ın sayılarına Ennis, Ellis ve Johnson ile karşılık veren Türk Telekom soyunma odasına 46-40 önde gitti.

Üçüncü periyota iyi başlayan Türk Telekom, Clemmons, Dawkins ve Samet Geyik'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakaladı. Lucas, Lomazs ile farkı eritmeye çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Ennis, Samnet Geyik'in sayılarına engel olamadı. Üçüncü periyot 72-51 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna boyalı alanda katı savunma yaparak başlayan Türk Telekom, Ennis, Samet Geyik ve Johnson ile farkı artırmaya çalıştı. Konuk ekip, Serkan Menteşe ve Upson'ın sayılarıyla Türk Telekom'a karşılık vermeye çalıştı. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom maçı 94-72 kazandı.

Can Uğur Öğüt, Türk Telekom, Zafer Yılmaz, Merkezefendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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