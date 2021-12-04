ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Murat CinerTürk Telekom: Clemmons 6, Samet Geyik 8, Dawkins 5, Johnson 18, Can Uğur Öğüt 9, Gani Erdi Gülaslan, Berk Demir 3, Ennis 17, Ellis 14, Dorukhan Engindeniz 14, Burak Gözeneli, Saadettin DonatYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket:...

Salon: Ankara Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Murat Ciner Türk Telekom: Clemmons 6, Samet Geyik 8, Dawkins 5, Johnson 18, Can Uğur Öğüt 9, Gani Erdi Gülaslan, Berk Demir 3, Ennis 17, Ellis 14, Dorukhan Engindeniz 14, Burak Gözeneli, Saadettin Donat Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 16, Lucas 19, Altan Erol, Lomazs 17, Sestina 6, Smith 3, Emircan Koşut 6, Serkan Menteşe 5, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar, Thomas Akyazılı 1. periyot: 25-21 Devre: 46-40 3. periyot: 72-51 ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-72 yendi. Karşılaşmaya Can Uğur Öğüt'ün sayılarıyla 7-0 başlayan Türk Telekom, Sestina ve Lucas'ın sayılarına engel olamadı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyot 25-21 ev sahibinin üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyota iki takımda sayılar bularak başladı. Upson ve Lomazs'ın sayılarına Ennis, Ellis ve Johnson ile karşılık veren Türk Telekom soyunma odasına 46-40 önde gitti. Üçüncü periyota iyi başlayan Türk Telekom, Clemmons, Dawkins ve Samet Geyik'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakaladı. Lucas, Lomazs ile farkı eritmeye çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Ennis, Samnet Geyik'in sayılarına engel olamadı. Üçüncü periyot 72-51 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Final periyoduna boyalı alanda katı savunma yaparak başlayan Türk Telekom, Ennis, Samet Geyik ve Johnson ile farkı artırmaya çalıştı. Konuk ekip, Serkan Menteşe ve Upson'ın sayılarıyla Türk Telekom'a karşılık vermeye çalıştı. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom maçı 94-72 kazandı.

Son Dakika

Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı

Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!