ING Basketbol Süper Ligi 'nin 11. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti.

Beş faulle çıkanlar: 34.47 Jones, 44.42 Berkay Candan, 44.55 Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji)

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