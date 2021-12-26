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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

26.12.2021 20:03
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Musa Kazım ÇetinAliağa Petkimspor: Browne 8, Armand 17, Hamilton 8, Aldridge 17, Nusret Yıldırım, Sinan Sağlam 3, Doğukan Şanlı, Hakan Sayılı 3, Thomas 12, Erol Can Çinko 2Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 10, Lomazs 16, Upson...

Salon: ENKA

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkimspor: Browne 8, Armand 17, Hamilton 8, Aldridge 17, Nusret Yıldırım, Sinan Sağlam 3, Doğukan Şanlı, Hakan Sayılı 3, Thomas 12, Erol Can Çinko 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 10, Lomazs 16, Upson 10, Lucas 17, Hakan Yapar, Emircan Koşut 9, Ali İhsan Paçacı, Yiğitcan Turna 3, Sestina 16, Thomas Akyazılı 8

1. Periyot: 13-16

Devre: 33-40

3. Periyot: 50-54

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-70 yendi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında 8-2 üstünlük kuran konuk ekip karşısında Aldridge, Armand ve Hamilton'la 7-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor 9-8 öne geçti. Son bölümde daha etkili olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk periyodu 16-13 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Aliağa Petkimspor, 15. dakikayı Thomas'ın smaç basketiyle 28-27 önde geçse de Hollowell, Lomazs ve Upson'la etkili olan konuk ekip, soyunma odasına 40-33 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında aradaki farkı kapatan ve 45-43 öne geçen Aliağa Petkimspor karşısında konuk ekip, tekrar üstünlüğü ele geçirdi ve periyodu 54-50 üstün bitirdi.

Son periyotta aradaki farkı yükselten Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, müsabakadan 89-70 galip ayrıldı.

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Nusret Yıldırım, Kaan Büyükçil, Sinan Sağlam, Merkezefendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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