Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 21, Bruinsma 3, Miller 15, Herun 12, Mustafa Kurtuldum 5, Jackson 7, Enes Berkay Taşkıran 11, Deniz Kılıçlı 9, Caner Erdeniz 4, Kadir Bayram

TOFAŞ: Shepherd 17, McIntryre 20, Yiğit Arslan 18, Cook 26, Muhsin Yaşar 2, Bora Satır 4, Simmons 2, Berke Büyüktuncel, Enis Kıvanç Çöl

1. Periyot: 24-20

Devre: 46-40

3. Periyot: 67-66

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 89-87 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 8-0'lık seriyle öne geçen Büyükçekmece Basketbol, rakibinin arayı kapatma çabalarına pota altından bulduğu basketlerle karşılık vererek üstünlüğünü korumayı başardı ve mücadelenin ilk bölümünü 24-20 üstünlükle kapattı.

Shepherd'in sayısıyla ikinci çeyreğin ilk sayısını bulan TOFAŞ, farkı 2 sayıya düşürdü ancak ev sahibi ekip peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle 17. dakikada farkı 10 sayıya (42-32) yükseltti. TOFAŞ, Cook'un sayılarıyla oyuna ortak olmaktan vazgeçmese de ev Büyükçekmece Basketbol soyunma odasına 46-40 önde gitti.

İkinci yarıya etkili hücum ve Cook'un isabetli şutlarıyla başlayan TOFAŞ, 23. dakikada skora denge getirdi (49-49). İlerleyen dakikalarda zaman zaman skoru da lehine çevirmeye başlayan TOFAŞ karşısında üstünlüğünü korumaya çalışan ev sahibi ekip, hızlı hücumlar ve dış atışlarla rakibinin üstünlük kurmasını engelledi. Büyükçekmece Basketbol, Mustafa Kurtuldum'un bitime 25 saniye kala attığı basketle üçüncü çeyreği 67-66 üstünlükle tamamladı.

Oldukça çekişmeli başlayan son çeyrekte iki ekip de karşılıklı sayılarla rakibinin arayı açmasına izin vermedi ancak son bölümün ortalarına yaklaşılırken 7-0'lık bir seri yapan TOFAŞ, 36. dakikaya 80-75 önde girmeyi başardı. Büyükçekmece Basketbol farkı azaltabileceği anlarda hücumlardan eli boş dönünce TOFAŞ karşılaşmayı 89-87 kazandı.