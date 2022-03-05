ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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ING Basketbol Süper Ligi

05.03.2022 22:24
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Özge Şentürk BayraktarBüyükçekmece Basketbol: Crawford 17, Enes Berkay Taşkıran 11, Clyburn 2, Bruinsma 14, Herun 20, Deniz Kılıçlı 5, Miller 10, Kadir Bayram 2, Fırat Alemdaroğlu, Mustafa Kurtuldum, Yesukan OnarBahçeşehir Koleji:...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 17, Enes Berkay Taşkıran 11, Clyburn 2, Bruinsma 14, Herun 20, Deniz Kılıçlı 5, Miller 10, Kadir Bayram 2, Fırat Alemdaroğlu, Mustafa Kurtuldum, Yesukan Onar

Bahçeşehir Koleji: Erkan Yılmaz 7, Oğuz Savaş 16, Dekker 18, Smith 12, Kartal Özmızrak 10, Jones 2, Hasan Emir Gökalp 5, Solomon 15, Berkay Candan 6, Muhammed Baygül 4

1. Periyot: 16-20

Devre: 34-49

3. Periyot: 54-72

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 95-81 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 7 dakikası, 15-14 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekip, isabetsiz atışların bol olduğu son bölümde üstünlüğünü koruyarak ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, 10-0'lık seri yakalayıp 14. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 23-35. Oğuz Savaş ve Dekker ile etkili olan konuk ekip, ilk yarının bitimine 3 dakika kala farkı 15 yaptı: 27-42. Kalan dakikalarda da oyunun kontrolünü elinde tutan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 49-34 üstün gitti.

Üçün çeyrekte Büyükçekmece Basketbol'un baskısını kırmaya çalışan konuk ekip, Dekker ve Kartal Özmızrak'ın toplamda 11 sayı bulduğu bölümde 25. dakikayı 62-45 önde geçti. Karşılaşmanın son periyoduna 72-54 üstün giren Bahçeşehir Koleji, salondan 95-81 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Bahçeşehir Koleji, basketbol, Bayram, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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