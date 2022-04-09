ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi

09.04.2022 17:55
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: 90. YılHakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Yiğit GönültaşSemt77 Yalovaspor: Gallinat 19, Lee 2, Rupnik 4, Brown 4, Mert Celep, Starks 13, Efe Ergi Tırpancı 2, Muhammed Doğan Şenli, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 15, Ali Berkan ÖzçiftçiDarüşşafaka: Caupain 7,...

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

Semt77 Yalovaspor: Gallinat 19, Lee 2, Rupnik 4, Brown 4, Mert Celep, Starks 13, Efe Ergi Tırpancı 2, Muhammed Doğan Şenli, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 15, Ali Berkan Özçiftçi

Darüşşafaka: Caupain 7, Pineiro 3, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berke Atar 8, Boothe 25, McCullough 18, Troy Selim Şav 6, Sinan Güler 3, Görkem Doğan 2, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik 2

1. Periyot: 11-21

Devre: 26-40

3. Periyot: 46-59

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 82-59 yendi.

Maçın sonlarına yaklaşıldığında hakem Emin Moğulkoç ile kadın bir taraftar arasında tartışma yaşandı.

Maçın başhakeminin kendisine küfür ettiğini ileri süren kadın taraftar ile hakem arasındaki olaya taraftarlar tepki gösterdi.

Soyunma odasına giden hakemin isteği doğrultusunda tüm salon boşaltıldı. Yaklaşık 20 dakika gecikme sonrası oynanan 23.4 saniye ile maç sona erdi.

YORUMLAR
500
Hakkari'de öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu Hakkari'de öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu Hakkari TOBB Hüseyin Çelik (AİHL)'den örnek davranış Hakkari TOBB Hüseyin Çelik (AİHL)'den örnek davranış

Hüseyin Çelik, Emin Moğulkoç, Doğan Şenli, Yalovaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:16:23. #1.12#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement