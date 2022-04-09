Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 80-78 - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 80-78

09.04.2022 23:07
Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 80-78

SALON: Nilüfer TOFAŞ HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat ParlakFRUTTI EXTRA BURSASPOR: Needham 12, Andrews 10, Hayes 17, Dudzinski 7, Onuralp Bitim 30, Mithat Can Özalp, Metin Türen 2, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 2BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 2, Hall 5, Smith 10, Dekker 13, Oğuz Savaş 10,...

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Needham 12, Andrews 10, Hayes 17, Dudzinski 7, Onuralp Bitim 30, Mithat Can Özalp, Metin Türen 2, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 2BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 2, Hall 5, Smith 10, Dekker 13, Oğuz Savaş 10, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Mustafa Baygül 13, Solomon 18, Berkan Can, Erkan Yılmaz 21'İNCİ PERİYOT: 18-14İLK YARI: 40-283'ÜNCÜ PERİYOT: 65-545 FAUL: 39.15 Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nde 27'nci haftasında Frutti Extra Bursaspor evinde, Bahçeşehir Koleji'ni 80-78 yendi.Karşılaşmaya hızlı ve kontrollü başlayan Frutti Extra Bursaspor, ilk çeyreği 18-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte artan Frutti Extra Bursaspor hücumlarında özellikle Onuralp Bitim'in hem içten hem dıştan şutlarını konuk ekip Bahçeşehir Koleji savunamayınca, ev sahibi ekip devre arasında 40-28 önde girdi.Üçüncü çeyrekte seyirci desteğini de arkasına alan ev sahibi, iyi savunma yaparak ve özellikle set hücumlarını iyi değerlendirerek farkı korudu ve final periyotuna 65-54 önde gitti.Son periyotta Bahçeşehir Koleji savunma sertliğini arttırdı ve hücumda da skor üreterek maçın bitimine 49 saniye kala farkı 2'ye indirdi. Frutti Extra Bursaspor'da karşı hücumlardan sonuç alamadı. 9 saniye kala konuk ekibin kazandığı serbest atışta Smith atışlardan sadece birini sayıya dönüştürünce Bahçeşehir Koleji beraberliği yakalama şansını kaçırdı ve Frutti Extra Bursaspor kalan sürelerde de rakibine dönüş şansı tanımayarak parkeden 80-78 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor'un galibiyetinde Onuralp Bitim 30 sayı üreterek önemli rol oynadı.


- Bursa
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Bahçeşehir Koleji, Onuralp Bitim, Yener Yılmaz, Alper Özgök, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 80-78 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 80-78 - Son Dakika
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