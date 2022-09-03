ENKA Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-13 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, devreyi de 40-34 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 52-46 galip geçen Manisa temsilcisi rakibini 67-66 mağlup etti.

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, ING Bank, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.