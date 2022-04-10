ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85 - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85

10.04.2022 15:36
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Aliağa Petkim'i 89-85 mağlup etti.

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Aliağa Petkim'i 89-85 mağlup etti. Bu sonuçla Play-off yolunda çok önemli bir avantaj elde eden ve ligde 18. galibiyetini alarak puanını 45'e yükselten Gaziantep Basketbol, lig tarihinde en çok galibiyet aldığı sezon rekorunu kırdı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Kerem Baki xx, Ziya Özorhon xx, Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx

Gaziantep Basketbol: Ryan Shanahan Luther xx 7, Jarmar Gulley xxxx 31, QJ Petterson xxxx 18, Erik McCree xxxx 19, İsmail Cem Ulusoy x 2, Dusan Cantekin x, Milton Doyle xxx 12, Orhan Haciyeva x

Başatrenör: Tutku Açık

Aliağa Petkim: Josh Perkins xx 6, Peyton Aldridge xx 9, Malcolm Thomas xxxx 17, Sean Armand xxxx 18, Sinan Sağlam x 5, Hakan Sayılı xx 9, Marcus Denmon xxx 13, Nusret Yıldırım x, Erol Can Çinko x 1, Doğukan Şanlı xx 7

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 22-28 (Aliağa Petkim lehine)

Devre: 51-47 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 71-62 (Gaziantep Basketbol lehine) - GAZİANTEP

ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85

YORUMLAR
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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Gaziantep, Petkim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85 - Son Dakika
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