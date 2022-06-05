TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 'ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu' başlıklı haberimizde Fenerbahçe Beko takımının ismi sehven Fenerbahçe Ülker... - Son Dakika

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