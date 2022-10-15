ING Kadınlar Basketbol Süper Lig - Son Dakika
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ING Kadınlar Basketbol Süper Lig

15.10.2022 16:52
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Erşan Kartal, Samet Biner, Hüseyin ÇamcıOGM Ormanspor: Willams 15, Damla Gezgin 9, Kübra Erat, Dubljevic 28, Gray 11, Sera Özelçi, Ceren Gökdemir 3, Fatmanur Karakaş 2, Banu Şimşek, Nazıl Bircn GökdemirEmlak Konut: Fields 21, Walker 9, Merve Arı 6, Bahar...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Samet Biner, Hüseyin Çamcı

OGM Ormanspor: Willams 15, Damla Gezgin 9, Kübra Erat, Dubljevic 28, Gray 11, Sera Özelçi, Ceren Gökdemir 3, Fatmanur Karakaş 2, Banu Şimşek, Nazıl Bircn Gökdemir

Emlak Konut: Fields 21, Walker 9, Merve Arı 6, Bahar Çağlar Ökten 8, Lavender 18, Meles Selçok 2, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz, Harika Gözde Eldaş 13

1. Periyot: 13-18

Devre: 31-36

3. Periyot: 54-50

Beş faulle oyundan çıkan: 39.52 Kübra Erat (OGM Ormanspor)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçında Emlak Konut, OGM Ormanspor'u deplasmanda 77-68 yendi.

Emlak Konut, ligde ikinci maçını da kazanırken, OGM Ormanspor ise ikinci müsabakasında da galibiyetle tanışamadı.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Kaynak: AA

Erşan Kartal, Merve Arı, ING Bank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Kadınlar Basketbol Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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