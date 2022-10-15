ING Kadınlar Basketbol Süper Lig

Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Erşan Kartal, Samet Biner, Hüseyin Çamcı
OGM Ormanspor: Willams 15, Damla Gezgin 9, Kübra Erat, Dubljevic 28, Gray 11, Sera Özelçi, Ceren Gökdemir 3, Fatmanur Karakaş 2, Banu Şimşek, Nazıl Bircn Gökdemir
Emlak Konut: Fields 21, Walker 9, Merve Arı 6, Bahar Çağlar Ökten 8, Lavender 18, Meles Selçok 2, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz, Harika Gözde Eldaş 13
1. Periyot: 13-18
Devre: 31-36
3. Periyot: 54-50
Beş faulle oyundan çıkan: 39.52 Kübra Erat (OGM Ormanspor)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçında Emlak Konut, OGM Ormanspor'u deplasmanda 77-68 yendi.
Emlak Konut, ligde ikinci maçını da kazanırken, OGM Ormanspor ise ikinci müsabakasında da galibiyetle tanışamadı.
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