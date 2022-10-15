Emlak Konut, ligde ikinci maçını da kazanırken, OGM Ormanspor ise ikinci müsabakasında da galibiyetle tanışamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ING Kadınlar Basketbol Süper Lig - Son Dakika

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