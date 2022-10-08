ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

08.10.2022 15:44
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kepez Turgut ÖzalHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Anıl Veziroğlu, Ali Osman KanıkAntalya 07 Basketbol: Yağmur Yıldız 6, Wallace 22, İlknur Dumlu, Melike Bakırcıoğlu 3, Aleyna Baday, Tuğçe Murat 3, Neslişah Cora, Helin Boybeyi 15Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 15, Simge Tokmak...

Salon: Kepez Turgut Özal

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Anıl Veziroğlu, Ali Osman Kanık

Antalya 07 Basketbol: Yağmur Yıldız 6, Wallace 22, İlknur Dumlu, Melike Bakırcıoğlu 3, Aleyna Baday, Tuğçe Murat 3, Neslişah Cora, Helin Boybeyi 15

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 15, Simge Tokmak 3, Miray Balotu 4, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 20, Işıl Alben 2, Jurjane 8, Pulvere 6, Devran Tanaçan 4, Arifecan Vardar 4, Berna Şahin 6, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 18-27

Devre: 28-44

3. Periyot: 37-64

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun açılış maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 78-49 yendi.

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Kaynak: AA

Alper Altuğ Köselerli, İlknur Dumlu, basketbol, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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